Deutsche Betriebe halten am Homeoffice fest

Eine große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland will einer Studie des Ifo-Instituts zufolge Homeoffice auch künftig anbieten. Nur vier Prozent wollen das Arbeiten von zu Hause aus abschaffen. Zwölf Prozent planen strengere Vorgaben. Drei von vier Unternehmen, in denen Homeoffice möglich ist, wollen es dagegen unverändert beibehalten. „Diese Ergebnisse widerlegen die Auffassung, dass der Trend zurück in die Büros geht“, sagte Ifo-Forscher Jean-Victor Alipour. Elf Prozent der Firmen wollen ihre Regeln sogar weiter flexibilisieren.

Lesen Sie hier: Telearbeit statt Homeoffice: Arbeiten von überall erlaubt

In 79 Prozent der Unternehmen ist das Arbeiten von zu Hause grundsätzlich machbar. In Großunternehmen ist das deutlich häufiger der Fall (93 Prozent) als in kleinen und mittleren Betrieben (75 Prozent). Außerdem unterscheiden sich die einzelnen Wirtschaftsbereiche: Während 82 Prozent der Dienstleister und 89 Prozent der Industrieunternehmen Homeoffice anbieten können, gilt das nur für 40 Prozent der Bau- und Handelsunternehmen. Branchenübergreifend will nur eine Minderheit die Arbeit von zu Hause einschränken oder abschaffen.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

„Es ist unbestritten, dass Präsenzarbeit dem Homeoffice in manchen Aspekten überlegen ist“, sagte Alipour. „Strengere Regeln durch eine stärkere Koordinierung von Präsenzzeiten können das Homeoffice insgesamt produktiver gestalten.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper