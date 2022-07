Rund 24.000 IT-Fachkräfte fehlen in österreichischen Unternehmen, in fünf Jahren könnten es 30.000 sein, wie Zahlen der Wirtschaftskammer zeigen. Diesen enormen Personalbedarf will sich das Start-up Codecool zunutze machen. Seit dem Vorjahr ist die Programmierschule in Österreich tätig. Zwölf Mitarbeiter und 70 Studierende sind es derzeit, „zwischen 200 und 300 sollen es 2023 sein“, sagt Österreich-Geschäftsführerin Sigrid Hantusch-Taferner.