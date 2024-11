Zwei Stipendien für internationale Master-Ausbildung vergeben

Julia Wolfschütz ist mit ihrem Beratungsunternehmen auf Unterstützung bei der Digitalisierung von HR- und Finanzprozessen in Klein- und Mittelbetrieben spezialisiert. Madeleine Ehweiner arbeitet beim Linzer Pharmaunternehmen ThermoFisher im Bereich Projektmanagement und Prozessoptimierung. Was die beiden verbindet: Sie sind die Gewinnerinnen der Stipendien für eine berufsbegleitende internationale MBA-Ausbildung. Diese wurden von den OÖN in Kooperation mit der IBSA International Business School Austria vergeben.

Beide Gewinnerinnen freuen sich auf den Start im Februar 2025. Besonderes Zuckerl am Ende: Graduiert wird nach einer 14-tägigen Studienreise in den USA, und zwar an der CLU-Universität in Kalifornien.

Julia Wolfschütz hat Politikwissenschaften in Innsbruck studiert, als Jugendbetreuerin und Journalistin gearbeitet. Später arbeitete die Steyrerin bei Rubble Master und SKE. Heuer hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Dafür notwendige Managementfähigkeiten will die 35-Jährige, die mit dem Vollstipendium ausgezeichnet wurde, mit dem MBA-Lehrgang vertiefen.

Internationale Erfahrung

Madeleine Ehweiner hat ein Bachelor- sowie ein Masterstudium der Chemie an der Technischen Universität Graz mit Auszeichnung absolviert. Sie hat unter anderem für die voestalpine und an der Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und nebenher ihr Doktoratsstudium absolviert. An der US-Universität MIT in Cambridge sammelte sie internationale Erfahrung im Bereich Forschung und Lehre. Seit dem Vorjahr ist die 31-Jährige, die ein Teilstipendium erhielt, bei ThermoFisher beschäftigt.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

