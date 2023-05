Wo sich Wissenschaft und Kunst treffen

Diesen Herbst treffen an der Linzer Johannes Kepler Universität Kunst und Wissenschaft in einem eigens dafür geschaffenen Raum zusammen, in der "Art x Science School for Transformation". Gemeinsam mit der Universität für angewandte Kunst Wien will man sich ganz Vorstellungskraft, visionärem Denken, Kreativität und Experimentierlust verschreiben.

Klimakrise, Digitalisierung und soziale Veränderungsprozesse seien allgegenwärtig und hätten "direkte Auswirkungen auf unseren Alltag", heißt es von der Kepler-Universität. "Um in dieser neuen Zeit, unter neuen Bedingungen, handlungsfähig zu bleiben und positive Veränderungen zu gestalten, braucht es neues Wissen und neue Fähigkeiten." Das Studium beinhaltet u. a. Lehrveranstaltungen aus den Themenfeldern der künstlichen Intelligenz, Medientheorie und -ästhetik, Social Entrepreneurship, Robotics, künstlerischen und kreativen Strategien, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder Innovationsrecht. Die Veranstaltungen finden sowohl an der JKU als auch an der Universität für angewandte Kunst statt.

Im Herbst startet der englischsprachige Bachelor "Transformation Studies. Art x Science", im Herbst 2024 dann das gleichnamige PhD-Studium.

Das Curriculum zum Bachelor wird demnächst vom Senat beschlossen werden, dann gibt es auch weitere Informationen zur Anmeldung. Auf jku.at/art-science-transformation kann man sich für nähere Informationen anmelden.

