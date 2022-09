"Wir sind stolz darauf, gemeinsam die JKU zu repräsentieren"

Die Begeisterung für Basketball ist bei Julius Schöllhorn und Sara Milovanovic deutlich hörbar, wenn sie von ihren Trainingseinheiten für das bevorstehende Testspiel gegen die TU Wien Robots berichten. Am 6. Oktober werden sich 22 Spieler und 14 Spielerinnen ihren Gegnern aus Wien in der Kepler Hall auf dem JKU-Campus stellen, das erste Ligaspiel findet am 19. November gegen die MedUni Serpents in der Stadthalle Wien statt.

Als erste Universität außerhalb von Wien stellt sich nun die JKU mit einem Damen- und einem Herrenteam den Basketballspielen der Austrian College Sports League (ACSL). "Es hat schon ein bisschen das Flair, wie man es normalerweise von den amerikanischen Colleges kennt. Studierende aus unterschiedlichen Disziplinen kommen zusammen und repräsentieren gemeinsam die Universität", sagt Medizin-Student Julius Schöllhorn.

Alle Disziplinen vereint

Egal ob Wirtschaft, Lehramt, Medizin – in den beiden Basketballteams finden die Spieler aller Studienrichtungen und aller Basketballkenntnisse ihren Platz. "Bei den Try-outs im Sommer hatte jeder die Möglichkeit, sein Talent zu zeigen und Basketball als Sportart auszuprobieren", sagt BWL-Studentin Sara Milovanovic.

Sara Milovanovic Bild: JKU

Die 21-jährige Linzerin zögerte bei der Frage, ob sie Teil des Teams werden möchte, nicht eine Sekunde: "Ich spiele seit 16 Jahren Basketball und wollte immer eine Möglichkeit finden, wo ich weiter trainieren kann. Das passt jetzt perfekt mit dem Uni-Team." Auch Julius Schöllhorn aus Augsburg (22) ist von dem vielfältigen Team begeistert: "Als Medizin-Studenten sind wir weit vom Campus entfernt. Durch den Sport lernt man endlich andere Studenten kennen."

Seit Mitte August haben die beiden Teams trainiert, für das Testspiel steht vor allem der Teamgeist im Vordergrund. "Wir werden gemeinsam das Beste geben und uns als Gruppe finden, das ist unser Ziel", sagt Milovanovic.

Beim Testspiel werden unter anderem der Name und das Logo der Basketballteams präsentiert.