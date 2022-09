Wenn Künstliche Intelligenz den Durchblick verschafft

Eine Zusage und schon waren die Sommerferien von Max Unterdechler, Felix Krause, Markus Karner, Dominik Heindl und Hana Jebril verplant. Günter Klambauer, ein JKU-Professor der sich unter anderem mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt, hatte nach der Lehrveranstaltung "AI in Lifesciences" gefragt, wer Interesse habe, an internationalen Herausforderungen teilzunehmen. Und die Studierenden meldeten sich.

Niemand hätte gedacht, dass sie im Bewerb unter den 67 Teilnehmern den dritten Platz belegen werden. Als bestes universitäres Team der Welt. Auf dem ersten und zweiten Platz landeten südkoreanische Unternehmen. "Unsere Aufgabe war, in Netzhautscans Bereiche mit Auffälligkeiten und Schädigungen zu erkennen", sagt AI-Masterstudent Unterdechler. Das sollten allerdings nicht sie selbst, sondern eine programmierte Künstliche Intelligenz schaffen. "Diese eignet sich perfekt dafür", sagt Felix Krause. Die neue Methode sei "nicht invasiv und absolut zukunftssicher". Um diese erschaffen zu können, bekamen die Studierenden von Ärzten aufgenommene Bilder. Daraus entwarfen sie ein "Deep Neural Network" welches aus den Bildern, dem Trainingsdatensatz, lernte und sein "Wissen" auf neue Bilder anwenden konnte.

Ihr Ergebnisse mussten die Studierenden regelmäßig online in eine Datenbank einspeisen. Die erfüllten Aufgaben wurden kontrolliert und abgeglichen. "Online konnten wir ein Leaderbord, welches Team aktuell am besten ist, abrufen", sagt der 35-jährige Unterdechler. Auch wenn sie so immer einen Überblick hatten, welche Teams voran liegen, war das gute Abschneiden für das Uni-Team überraschend: "Wir waren verwundert, wie extrem positiv das Feedback war", sagt Unterdechler. Mit dem dritten Platz habe man "überhaupt nicht gerechnet". Ob es für die Topplatzierung auch einen Preis gibt, das wisse man nicht. Fest steht, dass die Studierenden ihre Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Arbeit zusammenfassen müssen. Erst wer die Arbeit einreicht, bekommt eine Urkunde. "Und sonst war das ganze auf alle Fälle eine tolle Erfahrung", sagt Unterdechler.