Vom Operations- in den Hörsaal

"Die wissenschaftliche Qualität der Habilitationsarbeiten zeugt von der beeindruckenden Expertise beider Experten", war Elgin Drda, Vizerektorin für Medizin an der JKU überzeugt. Sie war es auch, die Eva Sames-Dolzer und Michael Guger die Urkunde für ihre Habilitation überreichte.

Sames-Dolzer beschäftigt sich am Kepler Universitätsklinikum mit Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie. In ihrer Habilitationsschrift schrieb sie über "Die Behandlung von Patienten mit hypoplastischem Linksherz-Syndrom und grenzwertig großem linken Ventrikel". Guger leitet am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum in Steyr die Abteilung für Neurologie. Seine Habilitationsarbeit handelt vom "Österreichischen Multiple Sklerose Therapie Register und dessen Auswertungen im internationalen Kontext". Bei einer Habilitation müssen die Bewerber bei einer akademischen Evaluierung ihre Befähigung zur Lehre unter Beweis stellen. Die Studierenden würden von Sames-Dolzers und Gugers "wissenschaftlicher Leidenschaft" profitieren, sagte Drda.