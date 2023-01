Ultradünn und hocheffizient: Linzer Solarzellen reisten ins All

Dünner als ein menschliches Haar sind die hocheffizienten Solarzellen, die JKU-Forscher entwickelt haben und die jetzt im All auf ihre Funktion geprüft werden. In Zusammenarbeit mit dem California Institute of Technology (Caltech) wird die Technologie von Forschern rund um Martin Kaltenbrunner von der Abteilung für Physik weicher Materie in der Erdumlaufbahn erprobt.

Die Zellen befinden sich an Bord eines rund 50 Kilogramm schweren Satelliten. Dieser wurde bereits am 3. Jänner um 9.36 Uhr Ortszeit als Teil des Caltech Space Solar Power Project (SSPP) von der berühmten Cape Canaveral Space Force Station in Florida aus, von der aus die ersten bemannten Raumflüge der USA starteten, mit einer Rakete 540 Kilometer weit in die Erdumlaufbahn befördert.

Das Ziel des Projekts ist ambitioniert: Mit riesigen, hauchdünnen Photovoltaikanlagen, die stationär in der Erdumlaufbahn positioniert werden, könnten große Mengen an Strom erzeugt werden – vollkommen unbehindert von Wolken oder der Nacht. Diese Energie könnte dann zurück zur Erde gesendet und rund um die Uhr genutzt werden. Verschiedene Photovoltaik-Technologien – darunter auch jene der JKU-Forscher – werden jetzt auf ihre Funktionstauglichkeit in der rauen Umgebung des Weltalls überprüft. In einem mehrteiligen Experiment werden Daten gesammelt, die die Entwicklung der Solartechnologie vorantreiben sollen.

Das Potenzial der Technologie ist groß und wird auch immer wieder in Science-Fiction-Romanen aufgegriffen: Weil sie so dünn sind, könnten Photovoltaikkollektoren im All schon mit vergleichsweise geringem Materialeinsatz große Mengen Energie liefern. So werden die Hauptnachteile von "erdgebundener" Photovoltaik umgangen – dass sie bei Schlechtwetter und in der Nacht keinen Strom liefert.

Größenvergleich mit einer Pusteblume: Die Solarzellen sind winzig klein und sehr leicht.

