Touchdown: Die Kepler-Universität bekommt ihr eigenes Football-Team

An Deimek liegt es als Quarterback, die Offensive zu leiten.

Die Basketballerinnen der Johannes-Kepler-Universität haben es vorgemacht. Während die Männermannschaft der JKU Astros sich in der Austrian College Sports League (ASCL) bei ihrem ersten Antreten nicht durchsetzen konnten, holte die Damenmannschaft den Sieg. Astros, so soll auch das neue American-Football-Team der Kepler-Universität heißen. Ob sie allerdings am Erfolg der Basketballer anknüpfen können, wird sich zeigen.