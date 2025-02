Patentierte JKU-Technologie eröffnet neue Klangwelten für E-Gitarren

In seiner Freizeit spielt Jakoby (vorne rechts) selbst E-Gitarre in einer Band.

Zwar sollen Lehre und Forschung an einer Universität voneinander profitieren. Dass es so direkt geschieht wie im Fall von Bernhard Jakobys kürzlich patentierter Technologie, ist aber selten: Der Vorstand des Instituts für Mikroelektronik und Mikrosensorik an der Johannes Kepler Universität (JKU) entwickelte neue Polstücke, die durch ihre Form den Klang von Elektrogitarren verändern können. "Mein Ziel war es, die Bedeutung von Mechatronik im Alltag zu zeigen – das ist gelungen", sagt Jakoby schmunzelnd.

Die Idee kam ihm bei der Vorbereitung für die Vorlesung "Mechatronik und Musik". "Ich wollte den Studierenden die Interdisziplinarität unseres Faches zeigen. Dass die Dinge, die sie lernen, überall angewendet werden", sagt der Wissenschafter. Bei der Lehrveranstaltung erklärte er anhand von Beispielen, dass Mechatronik im Alltag ständig präsent ist.

Zufallsentdeckung

Paradebeispiel: die Tonabnehmer in einer Elektrogitarre, bei der – anders als bei akustischen Gitarren – nicht der Klangkörper die nötige Lautstärke für Auftritte gibt. Stattdessen sind kleine, magnetische Metallstifte angebracht. Sie sind als helle Punkte unter den Saiten zu sehen.

Das Magnetfeld dieser Stifte, sogenannte Polepieces, wird durch die Schwingung der Saiten manipuliert. Um die Magnete sind Spulen aus Metalldraht gewickelt, die die Veränderungen im Magnetfeld in elektrische Signale umwandeln – diese kann ein Verstärker wiederum auslesen und als Musik wiedergeben.

Die zugrunde liegende Technik dieser Tonabnehmer sei seit fast 100 Jahren bekannt, sagt Jakoby: "Bei der Recherche für die Vorlesung ist mir aber aufgefallen, dass sich nie jemand mit der Form der Polepieces beschäftigt hat." Aus anderen Bereichen der Mechatronik, in denen ähnliche Prinzipien angewendet werden, wusste Jakoby, dass dadurch das elektrische Signal, das letztlich durch Lautsprecher als Musik wiedergegeben wird, verändert werden kann. Im Fall der Polepieces würde das bedeuten: Die Klangfarbe der Gitarre ändert sich.

Also beschäftigte Jakoby sich einige Zeit mit der Thematik und stellte fest, dass sich seine Annahmen als korrekt erwiesen.

Patentiert und praxisreif

Mittlerweile hat er für die Technologie ein Patent vom österreichischen Patentamt erhalten. Konkrete Pläne für den Einsatz in der Praxis gebe es noch nicht, sagt Jakoby: "Aber die Erkenntnisse könnten jederzeit in der Herstellung von Tonabnehmern zur Anwendung kommen."

Wichtiger als die kommerzielle Nutzung sei ihm die Aussagekraft seiner Erfindung, betont der Forscher: "Viele können sich unter Mechatronik wenig vorstellen oder denken vor allem an Motoren und Leitungen. Mechatronik ist aber noch viel mehr."

Der Vorstellung seien dabei praktisch keine Grenzen gesetzt: "Viele unserer Mechatronik-Absolventinnen und -Absolventen sind in den unterschiedlichsten Unternehmen oder Forschungseinrichtungen in Bereichen tätig, an die man bei Mechatronik zuerst gar nicht denken würde", sagt Jakoby.

