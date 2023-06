Ortsunabhängig und flexibel: Zentrum für Fernstudien feiert 40-Jahr-Jubiläum

Es sind die fortschreitende Digitalisierung und alle Formen von "New Work", die in den vergangenen Jahren die Entwicklung der Fernstudien begünstigt haben. An der Johannes Kepler Universität Linz in Kooperation mit der Fernuniversität Hagen besteht bereits sehr mehr als 40 Jahren die Möglichkeit, ortsunabhängig zu studieren und somit von einem breit gefächerten Wissenscampus zu profitieren.

Mehr als 2000 Fernstudierende

Vergangene Woche wurde am 14. Juni das 40-Jahr-Jubiläum des JKU Zentrums für Fernstudien in Wien gefeiert, gleichzeitig wurde ein neuer Standort in Wien, an dem nun ein neuer Wissenscampus entsteht, gebührend eingeweiht: In der Kassenhalle der Otto-Wagner-Postsparkasse versammelten sich zahlreiche Gratulanten, Vertreter der Rektorate der Universitäten Linz und Hagen sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft.

"Bei Fernstudien ist ein Ort zum Austauschen und Zusammenkommen wichtig. Unser neuer Standort bietet dafür die besten Voraussetzungen", sagte Pia Olisar, Leiterin des JKU Zentrums für Fernstudien in Wien, bei der Eröffnung vergangene Woche.

"Das Team begleitet mehr als 2000 Studierende pro Semester auf den individuellen Wegen zu ihrem Studienabschluss", sagte Stefan Koch, Vizerektor für Lehre an der JKU. Denn mittlerweile sind es zehn Bachelor- und 16 Masterstudiengänge, die in den unterschiedlichen Disziplinen als Fernstudium absolviert werden können.

