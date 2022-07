Mehr als 100 Studierende bei der zweiten Langen Nacht des Schreibens

Dienstagnachmittag öffnete das Learning Center an der JKU seine Pforten. Und sollte sie nicht wie gewohnt bis 22 Uhr, sondern bis 6 Uhr früh geöffnet halten. Zum zweiten Mal lud die Kepler Uni zur Langen Nacht des Schreibens ein, mehr als 100 Studierende folgten der Einladung. Und widmeten sich ihren wissenschaftlichen Arbeiten. Oder machten Yoga, jonglierten oder nahmen an Workshops teil.

"Ich arbeite gerade an einem Paper zum Thema Patente", sagte ein Studierender, der es sich in einem Sitzsack gemütlich gemacht hatte. Nun recherchiere er gerade zu Patentrecht. Zeit hatte er dafür genug, denn auch die Bibliothek hielt länger geöffnet, bis Mitternacht. "Ich habe morgen zwei Prüfungen, aber wahrscheinlich geht sich mit dem Lernen nur eine aus" sagte ein anderer. "Aber jetzt mache ich gerade Pause und entspanne mich ein bisschen." Auch für die Pause oder zur Bekämpfung etwaiger Schreibblockaden war vorgesorgt. So bot das Universitätssportinstitut, kurz USI, Yogakurse zur Entspannung an.

Auch Seminare zu den Themen "Keine Angst vor dem leeren Bildschirm!" und "Schreibblockaden & Prokrastinieren – Wie überliste ich meinen inneren Schweinehund?" wurden abgehalten. Im Vortrag wurde behandelt, wie Schreibblockaden entstehen können und was Prokrastinieren damit zu tun hat. Vor allem aber wurde besprochen, wie Studierende effektiv dagegen ankämpfen können und warum dabei die Zahlen 3 und 7 die (oder zumindest eine mögliche) Lösung sein könnten.