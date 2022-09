Konzert von Tina Naderer

Zum Start ins Wintersemester warten auf die Studierenden bei der Welcome Week, wie berichtet, zahlreiche Veranstaltungen. Unter anderem tritt die Musikerin und Chartstürmerin Tina Naderer am Donnerstag, 6. Oktober, um 18.30 Uhr auf und gibt im Zirkus des Wissens die Songs ihres neuen Albums "Ohne Filter" zum Besten. "Ohne Filter" sei so etwas wie ein Abschnitt einer Autobiografie, ein Abschnitt, der sich ganz einer Frage widme, sagt Naderer: "Liebe ist …?"

Anmeldung für das Konzert unter: reglist24.com/konzert_tina_naderer