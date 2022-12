Gold für die Ohren

Als erstes Orchester des Tages trat das Kepler Blasorchester Ende November bei der Konzertwertung im Bezirk Rohrbach an. Und mit ihrer Leistung in der Kategorie legten die Studierenden der JKU die Messlatte gleich hoch: Mit sagenhaften 93,9 Prozent holten sie bei dem Bewerb eine Goldmedaille.

Unter der Leitung von Dirigent Christian Radner probten die Studenten wochenlang und erarbeiteten ein buntes Programm. Damit brillierten sie nicht nur bei der Konzertwertung in Rohrbach: Am 27. November gaben die Studierenden ihr Können auch bei ihrem Herbstkonzert "Magic Moments" in der Kepler Hall zum Besten. Dort verzauberten sie das Publikum mit einem Programm, das von Operettenklassikern bis zu zeitgenössischen Komponisten reichte.