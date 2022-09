Die größte Job- und Karrieremesse für Uni-Absolventen und Studierende im ganzen Land: der JKU-Karrieretag am 12. Oktober von 9.30 bis 16 Uhr.

"Nirgendwo sonst haben unsere Studierenden und Alumni derart geballte Karrierechancen an einem Tag und einem Ort versammelt", sagt Florian Mayer, Geschäftsführer des JKU Alumni und des Karrierecenters. Mehr als 120 Unternehmen informieren am Campus über Karriere- und Fortbildungsmöglichkeiten. Weiters finden Vorträge rund um Bewerbung und ein "Speed-CV-Check", eine umfassende, aber schnelle Prüfung des schriftlichen Lebenslaufs, statt.

Doch vor dem Karrieretag wird bereits von 3. bis 7. Oktober am JKU-Campus ein volles Programm geboten: Bei der Welcome Week können Studierende die Uni erkunden, an Campustouren und Schnitzeljagden teilnehmen.