Wenn FH-Studierende aus Technik, Informatik und Management eine Woche intensiv zusammenarbeiten, rauchen nicht nur die Köpfe, sondern sprudeln auch die Ideen. So geschehen bei der 6. Innovation Week der FH Oberösterreich in der Linzer Tabakfabrik. Der zentralen Frage "Wie werden wir in Zukunft arbeiten?" stellten sich 26 Studierende aus drei Fakultäten und zehn Masterstudiengängen.