FH Oberösterreich startet neuen Master-Lehrgang

Um Studium und Berufsleben besser kombinieren zu können, ist der neue Lehrgang modular aufgebaut. "Der Lehrgang berücksichtigt alle Kernbereiche eines Unternehmens und schlägt die Brücke zu den zukünftigen Anforderungen an Führungskräfte", sagt Elke Gornik, die den Lehrgang künftig leiten wird. Der Bogen spannt sich vom Consulting über Business Development, Marketing, strategische Planung bis hin zum General Management selbst. Zum Start des neuen Programmes legt die FH Oberösterreich 25 Bildungsschecks in der Höhe von je 1000 Euro auf. Das Prinzip: "First Come, First Served".