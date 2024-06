Das Ende der Bewerbungsfrist für das Studienjahr 2024/25 rückt näher

Bachelor-, Master- oder duales Studium: An den vier Fakultäten der Fachhochschule Oberösterreich ist für jedes Interesse und Spezialgebiet was dabei. Ob Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg, Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften in Linz, Wirtschaft und Management in Steyr oder Technik und Angewandte Naturwissenschaften in Wels – insgesamt zählt die FH mehr als 70 Studiengänge, teils auf Englisch oder berufsbegleitend.

Interessierte können sich für die Bachelor- und Master-Studiengänge, mit einigen wenigen Ausnahmen, noch bis 30. Juni 2024 anmelden. Danach ist eine Bewerbung noch bei wenigen Studiengängen bei frei gebliebenen Studienplätzen möglich – Termine und Infos finden Sie unter fh-ooe.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper