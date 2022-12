Astros-Frauen siegten beim ersten Heimspiel

Die Frauenmannschaft setzte sich bei ihrem ersten Heimspiel vergangene Woche in Linz mit 60:46 gegen die Meduni Wien Serpents durch und holte den ersten Sieg in der Teamgeschichte. Angefeuert wurden sie dabei bereits von zahlreichen Studierenden, die eigene Fanplakate bastelten.

Auch die Astros-Männer holten einen Achtungserfolg: Nach einem tapferen Kampf mussten sie sich den Serpents-Männern mit 42:52 geschlagen geben.

Das neue Basketball-Team ist das Ergebnis einer Kooperation mit der "Austrian College Sports League". Das Unternehmen hat bereits mehrere Sportteams nach amerikanischem Vorbild an Wiener Unis gegründet, die JKU-Astros sind das erste Team außerhalb der Bundeshauptstadt. Neben einem Basketball- sollen in Zukunft auch ein Football- und ein Cheerleader-Team gegründet werden.

Das nächste Match steht bereits fest: Am 15. Dezember um 18.30 Uhr treten die Astros in der Kepler Hall am JKU-Campus gegen die Boku Beez an. Der Eintritt beträgt acht Euro. Tickets gibt es im Netz unter der Adresse acsl.at