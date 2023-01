Geballtes Wissen für Führungskräfte und alle, die es werden wollen

"Im Lauf meiner Ausbildung bekam ich ein immer klareres Bild über die Bedeutung und die Wichtigkeit der Digitalisierung auf Geschäftsmodellebene und die damit verbundene und notwendige Transformation hin zu digitalen Geschäftsmodellen", sagt Peter Manhartsgruber. Der Leiter des Qualitätsmanagements bei Fischer Sports ist Absolvent des Universitätslehrgangs "New Business Development in the Digital Economy" der Limak Austrian Business School in Linz.