"Das war ein Wahnsinnserlebnis"

Selbstreflexion und Anpassungsfähigkeit sind die wichtigsten Eigenschaften, die eine Führungskraft mitbringen muss. Und das habe ich in diesem MBA-Programm gelernt", sagt Jasmin Hessenberger. Die 31-Jährige aus Traunkirchen hat 2020/21 berufsbegleitend ein MBA-Programm an der IBSA (International Business School Austria) absolviert. Die IBSA in Graz hat auch Filialen in Linz sowie Wien.