Certified-Controller-Lehrgang: Die Stipendiaten wurden ausgewählt

Die OÖNachrichten vergaben mit dem Wiener Controller Institut zwei Teilstipendien für den berufsbegleitenden Lehrgang zum Certified Controller im Wert von je 4725 Euro. Die Jury machte sich die Entscheidung auch heuer nicht leicht. Die Wahl fiel auf Teresa Aichinger (26) und Werner Ruhmer (40), die beide bereits entsprechende (Vor)-Kenntnisse mitbringen. Die Übergabe erfolgte virtuell durch Clemens Nachbauer, Leiter des Programm-Managements beim Controller Institut, und OÖN-Karriere-Verkaufsleiterin Verena Hanisch.

Teresa Aichinger arbeitet in Eferding bei efko Frischfrucht und Delikatessen als Junior-Controllerin. Ihre Tätigkeit umfasst Kosten- und Leistungscontrolling sowie Reporting. "Aber es gibt noch ganz andere Bereiche, die ich kennenlernen will. Mit dem Teilstipendium habe ich nun die Möglichkeit, meinem Ziel, eine professionelle Controllerin zu werden, ein großes Stück näher zu kommen", freut sich Aichinger. "Für mich ist Controlling ein spannender und abwechslungsreicher Bereich, dem in einem Unternehmen eine Schlüsselfunktion zukommt", sagt die Hartkirchnerin.

Ein Update zum Studium

Ein abgeschlossenes Studium auf diesem Gebiet besitzt Werner Ruhmer bereits. Er verantwortet das Controlling bei Kreisel Electric in Freistadt. "Ich war 23 Jahre alt, als ich mit meinem Studium fertig war. Ich freue mich über die Möglichkeit, mein Wissen auf den letzten Stand zu bringen". Besonders neugierig sei er auf das Modul "Data and Analytics".

Die Ausbildung wird im virtuellen Format am 15. April starten. Sobald möglich, werde der Lehrgang in Linz in Präsenz weitergeführt.

Artikel von Susanna Sailer s.sailer@nachrichten.at