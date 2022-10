Darunter auch das Projekt der FH für Gesundheitsberufe "Focus on Patient." Eine Möglichkeit, wie Patienten per App selbstbestimmt, einfach und sicher Gesundheitsdaten mit Gesundheitsberufen teilen können. Ziel sei die verstärkte "Einbeziehung der Patienten in den Behandlungsprozess".