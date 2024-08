Berufsweltmeisterschaften: Medaillenjagd in Lyon

In weniger als einem Monat ist es so weit: Die 47 besten Fachkräfte aus ganz Österreich werden nach Lyon, in die drittgrößte Stadt Frankreichs, aufbrechen. Dort finden von 10. bis 15. September die Berufsweltmeisterschaften WorldSkills statt. 1600 Teilnehmer aus 85 Ländern werden am Messegelände – das mit 140.000 Quadratmetern so groß ist wie 20 Fußballfelder – um die Medaillen in Gold, Silber und Bronze rittern.