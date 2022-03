Einblicke in Tomographie

352 Experten aus der ganzen Welt nahmen an der Konferenz für industrielle Computertomographie teil, die der FH-Oberösterreich-Standort Wels heuer ausrichtete. Schon seit 18 Jahren wird dort Röntgen-Computertomographie für industrielle Anwendungen betrieben. In der Industrie wird Computertomographie zum Beispiel eingesetzt, um durch Röntgenverfahren Verunreinigungen oder Risse im Inneren eines Werkstückes zu finden, ohne dafür den Gegenstand zerstören zu müssen. Das Forschungsteam der FH kann solche Verunreinigungen im Bereich von Nanometern erkennen.

Ihren Anfang nahm die Konferenz als kleine deutschsprachige Tagung. Heuer nahmen Forscher aus Großbritannien, Italien, Südkorea, den USA und zahlreichen anderen Ländern teil.

Auch in Oberösterreich hätten in den vergangenen Jahren zahlreiche Unternehmen in Computertomographen investiert, erzählt Johann Kastner. Laut dem Leiter der Forschungsgruppe CT in Wels sei die Technologie besonders in der Kunststofftechnologie, aber etwa auch bei der Stahlherstellung oder für den Maschinenbau hilfreich.

Eine wichtige Quelle von Mitarbeitern, die über die notwendige Expertise für die Benutzung solcher Geräte verfügen, sei die FH Oberösterreich. "Es freut uns, dass die oberösterreichische Industrie die im CT-Bereich ausgebildeten Fachleute des FH-Campus Wels gerne einstellt. Das zeigt uns, dass wir auf das richtige und vor allem auf ein zukunftsträchtiges Thema gesetzt haben", sagt Kastner.