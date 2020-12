Kursangebot am Puls der Zeit

Qualitäts- und Lebensmittelsicherheit waren für die betroffenen Unternehmen und deren Kunden schon immer Themen von großer Brisanz und in Zeiten wie diesen sind sie wichtiger denn je.

Um den Kunden Hygienesicherheit gewährleisten zu können, werden von Lebensmittelunternehmen in der Praxis schon lange sogenannte HACCP-Konzepte (Hazard Analysis and Critical Control Points) eingesetzt. Diese Konzepte verstehen sich als Risiko-analyse kritischer Kontrollpunkte. Das System soll systematisch Risiken für die Gesundheit der Verbraucher von Lebensmitteln präventiv vermeiden. Für den Bereich der Be- und Verarbeitung sowie für die Verabreichung und den Verkauf von Lebensmitteln sind in Schadensfällen die verantwortlichen Personen strafbar. Besteht der Nachweis über die ordnungsgemäße Anwendung des HACCP-Systems, schließt dieser den Vorwurf aus. Das WIFI Linz der WKO Oberösterreich vermittelt mit seinem neuen Kursangebot "Hygienesicherheit im Lebensmittelhandel", wie ein HACCP-Konzept nach den gegebenen Leitlinien zu führen ist.

Folgende Termine (Kurs-Nr. 7417Z) werden im WIFI Linz angeboten:

13. Jänner 2021 20. Jänner 2021 27. Jänner 2021 jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr Weitere Informationen und Anmeldung im WIFI-Kundenservice unter 05-7000-77, an kundenservice@wifi-ooe.at oder auf wifi.at/ooe.