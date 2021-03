Corona ließ Teilnehmerzahl beim Bfi um ein Viertel zurückgehen

Obwohl im Vorjahr die Anzahl der Kursbesucher um 25 Prozent abnahm, kam das Bfi Oberösterreich einigermaßen glimpflich durch das erste Corona-Jahr. Allerdings betrug das Umsatzminus neun Millionen Euro. Das war trotzdem weniger als 25 Prozent des Umsatzes, was auch mit der hohen Anzahl an lang andauernden Ausbildungen zusammenhängt.

Laut Bfi-Geschäftsführer Christoph Jungwirth musste die Substanz des Bfi nicht angezapft werden. Sparmaßnahmen und Kurzarbeit konnten dem entgegenwirken. An den Standorten des Bfi Oberösterreich fand nur wenig Präsenz-unterricht statt. Das Distance-Learning habe gut funktioniert, wie die zum Großteil positiven Rückmeldungen zeigten.

Politik denkt zu kurzfristig

Was Jungwirth aber generell beschäftigt, ist die Frage, ob es der Politik in Zukunft gelingen wird, den Arbeitsmarkt nachhaltig zu fördern. "Zeitlich befristete Offensiven verhindern ein kontinuierliches, an langfristigen Trends orientiertes und für den Einzelnen planbares Angebot", sagt er.

Es brauche realistische Möglichkeiten, damit Bildungsinteressierten nicht nur die Schulungen, sondern auch der Lebensunterhalt während dieser Zeit finanziert werden. Die Instrumente wie Bildungskarenz, Fachkräftestipendien oder öffentlich finanzierte Kurse seien da, sie müssten nur klug kombiniert und längerfristig gesichert werden. Jungwirth: "Anstatt kurzfristiger und konjunkturabhängiger Budgets und Aufträge sollte die Politik das Arbeitsmarktservice in die Lage versetzen, bei Qualifizierungsoffensiven längerfristig planen zu können. Das wäre moderne, präventive Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik."

Artikel von Susanna Sailer s.sailer@nachrichten.at