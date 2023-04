Certified-Controller-Lehrgang: Die Stipendiatinnen wurden ausgewählt

Die OÖN vergaben mit dem Wiener Controller Institut zwei Teilstipendien für den berufsbegleitenden Lehrgang zum Certified Controller im Wert von je 4775 Euro. Die Jury machte sich die Entscheidung nicht leicht. Die Wahl fiel auf Martina Lissy (42) und Gudrun Zöchmann (48). Die Übergabe fand diese Woche virtuell statt.

Gudun Zöchmann aus St. Florian bei Linz hat erst Jus und dann Wirtschaftswissenschaften studiert. Seit mehr als zehn Jahren ist sie im Controlling tätig: Sie arbeitete mehrere Jahre für ein Sozialunternehmen, bevor sie ins Controlling eines oberösterreichischen Metallbetriebs wechselte. Ihre Erwartung an den Lehrgang: „Ich möchte mein Wissen auffrischen und mich auch auf einen aktuellen Stand bringen.“

Gudrun Zöchmann Bild: privat

Austausch mit Kollegen

Auch Martina Lissy freut sich darauf, neue Dinge zu lernen: „Und ich möchte Problemstellungen, die mich beschäftigen, mit anderen Teilnehmern besprechen und mit Controllern aus anderen Betrieben und Branchen in Kontakt treten und netzwerken.“ Die Waldviertlerin hat Unternehmensführung und E-Business in Krems sowie Management studiert und zu Beginn ihrer Karriere im Bankwesen gearbeitet. Seit mehreren Jahren ist sie als Controllerin tätig und arbeitet derzeit für das 2019 gegründete Unternehmen VTW in Waidhofen an der Thaya, das Spritzgusswerkzeuge herstellt. Diese werden in der Medizintechnik und für die Herstellung von Verschlüssen gebraucht.

Martina Lissy Bild: privat

Anmeldungen für den Lehrgang „Certified Controller“ des Controller Instituts sind auch weiterhin möglich. Die Module können auch einzeln gebucht werden. Start des Lehrgangs ist am 19. April in Linz.

