Bau-Landesinnung OÖ unterstützt Weiterbildung von Mitarbeitern

Auch Klein- und Mittelbetriebe in der Bauwirtschaft müssen sich mit der digitalen Transformation auseinandersetzen. Um auf dem Markt bestehen zu können, brauchen sie qualifizierte Fachkräfte und kluge Köpfe auf dem Bau. Doch eine Fortbildung ist oft mit hohen Kosten verbunden. Hier hakt die Landesinnung Bau OÖ ein. Sie hat für ihre Mitgliedsbetriebe ein Bildungspaket geschnürt.

"Wir unterstützen die Qualifikation von Mitarbeitern und Führungskräften mit einem Gesamtbetrag in der Höhe von 500.000 Euro" sagt Landesinnungsmeister Norbert Hartl. Die Fördermittel werden nach dem Prinzip "First come, first served" so lange ausgeschüttet, bis der Topf leer ist. Die individuelle Förderung unterstützt Mitgliedsbetriebe und deren Mitarbeiter unabhängig von der Art des Seminars bzw. des Lehrgangs mit maximal 2500 Euro pro Betrieb. Das gilt für das Bildungsangebot des "Bau.Wissens.Zentrums" (BWZ) der Bauakademie OÖ.

Teilstipendien zu vergeben

Weiters stellt die Landesinnung Bau zehn Teilstipendien für das Studium "MSc Building Information Modeling (BIM)" des BWZ OÖ in Kooperation mit der Donau-Universität Krems in der Höhe von je 8950 Euro (50 Prozent der Lehrgangsgebühren) zur Verfügung. Hartl: "Dieses umsetzungsorientierte Studium ist ein wichtiger Impuls im Sinne der Digitalisierung." Künftiges Schlüsselpersonal werde so professionell vorbereitet. Voraussetzung für ein Stipendium ist eine Vollzeitbeschäftigung bei einem Mitgliedsbetrieb.

Informationen zum Bildungsangebot des BWZ: www.ooe-bauakademie.at Infos zum Studium: msc-bim.at