Geballtes Wissen für Führungskräfte und alle, die es werden wollen

"Die Motivation, nochmals zurück an die Universität zu gehen, war, neue Perspektiven und eine Auffrischung meines Wissens zu bekommen. Das ist vollkommen gelungen. Durch den Lehrgang nehme ich meine Aufgaben nun mit neuesten Methoden wahr und kann in der Prozessbegleitung mehr Wirkung erzielen. Der Höhepunkt neben der Erweiterung der Perspektiven war der Erfahrungsaustausch mit meinen Kommilitonen aus neuen Branchen und Funktionen", sagt Andrea Polzer-Lenius. Die Leiterin der Personalabteilung beim Zucker- und Stärkekonzern Agrana ist Absolventin der Limak Austrian Business School in Linz.

OÖN und Limak wollen Karrieren wie jene von Andrea Polzer-Lenius fördern und vergeben daher fünf Teilstipendien für Universitätslehrgänge nach Wahl (Details im Infokasten). Insbesondere in Zeiten des beständigen Wandels sind neue und vielfältige Kompetenzen von großer Bedeutung, um flexibel auf neue Herausforderungen reagieren zu können. "Dieses Jahr legen wir bei der Vergabe von Stipendien den Schwerpunkt auf einsemestrige Lehrgänge", sagt Limak-Geschäftsführer Gerhard Leitner.

Andrea Polzer-Lenius Bild: David Bohmann

Mehr Sicherheit bekommen

Zur Auswahl stünden aktuelle Themenfelder wie Data Analytics and Business Process Optimization, Digital Transformation & Change Management, Sales Management Excellence, Strategic Management and Corporate Entrepreneurship sowie klassische Disziplinen wie High Impact Leadership oder Business Management Excellence.

Ermuntert werden sollen jene, die sich in Führungsposition befinden oder eine solche anstreben. Die Teilnehmer bekämen mehr Sicherheit im Umgang mit Führungssituationen und würden ihre Entscheidungsfähigkeit verbessern.

Chance auf fünf Teilstipendien

Limak und OÖN vergeben gemeinsam fünf Teilstipendien für einen Universitätslehrgang nach Wahl im Gesamtwert von 17.250 Euro.

Gefördert werden 50 Prozent der Programmgebühr. Diese beträgt jeweils 6900 Euro. Ausnahme ist der Lehrgang High Impact Leadership Essentials, hier sind es 5900 Euro. Nicht enthalten sind Anmelde- und Administrationsgebühren.

Zulassungsvoraussetzungen sind der Abschluss eines Studiums und mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder eine Qualifikation durch Berufserfahrung, die mit einem Studium vergleichbar ist, sowie ein positiv absolviertes Aufnahmegespräch.

Bewerbungsschluss ist der 31. Juli. Informationen zu allen Studiengängen und die Bewerbung sind unter limak.at/stipendien möglich.

