Für Chancen am Arbeitsmarkt: Caritas und Spar unterstützen beim Einstieg

Auf den ersten Blick ist der Spar-Markt neben dem Volkshaus Ebelsberg eine Filiale wie jede andere. Auffallend ist nur, dass hier mehr Mitarbeiter als üblich am Werk sind – manchmal sitzen auch zwei an derselben Kasse. Der Markt wird von der "Perspektive Handel" der Caritas geführt und hilft dabei, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In Oberösterreich gibt es noch drei weitere solcher Märkte.