Frauen können individuell extrem viel tun, um ihre Position in der Gesellschaft und im Beruf kraftvoll zu gestalten", ist Gabriele Strodl-Sollak überzeugt. Die Wiener Kommunikationsberaterin präsentiert dazu in ihrem Buch mit dem Titel "Boost your career, Sister!" eine Fülle an Tipps, um beruflich durchzustarten. Zudem kommen in der Deluxe-Ausgabe ein Dutzend Expertinnen zu Wort, um Frauen zu motivieren, aktiv Chancen zu ergreifen.