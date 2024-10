Fachkräftemangel in der Hotellerie: Von Kreta ins winterliche Salzkammergut

Sind die Mitarbeiter glücklich, ist meistens auch der Gast glücklich", sagt Julia Reingruber. Die Gmundnerin ist bei der Hotelkette Familux für Personalangelegenheiten zuständig und derzeit mit einem besonderen Projekt betraut: In der bevorstehenden Wintersaison werden zehn Mitarbeiter aus Griechenland in der Küche, im Service und an der Bar eingesetzt. Familux hat sich ganzjährig auf Urlaube für Familien mit Kindern spezialisiert.