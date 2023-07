Drei neue Partner: Wie die "nächste Generation" das Wachstum bei EY treiben soll

Frühestmöglich bei potenziellen Mitarbeitern andocken und sich bei ihnen "einen Namen machen": Das ist eine der Herangehensweisen des Prüf- und Beratungsunternehmens EY Österreich bei der Mitarbeitersuche: "Wir sind natürlich an den Hochschulen und sogar an den Handelsakademien präsent", sagt Erich Lehner, Standortleiter in Linz. 100 Mitarbeiter (von 1200 österreichweit) sind hier tätig. Mit Prüfung und Rechnungslegung, Steuerberatung und Recht, Transaktion und Strategie sowie Beratung (Cybersicherheit, Nachhaltigkeit etc.) wird ein breites Spektrum abgedeckt. Zunehmend rückt dabei die "nächste Generation" in den Fokus: Mit Martin Lehner (39, Steuerberatung), Martina Geisler (35, Rechnungslegungsberatung) und Marion Raninger (37, Abschlussprüfung) wurden Anfang Juli drei neue Partnerinnen und Partner mit unterschiedlichen Schwerpunkten ernannt. Neun sind es in Linz insgesamt, fünf sind Frauen. Geisler ist im Juni aus der Karenz zurückgekehrt und wurde im Juli Partnerin: "Das ist eine starke Botschaft an andere Frauen und junge Väter. Selbstbestimmtes und flexibles Arbeiten ist bei uns möglich." Frauen würden sich oft nicht so viel zutrauen und ihr Licht unter den Scheffel stellen, so Raninger: Das Selbstbewusstsein werde etwa bei EY-Workshops gestärkt.

Gehalt und Karriere sind bei der Mitarbeitersuche laut Martin Lehner nicht mehr das Um und Auf: Es gehe um Vereinbarkeit von Beruf und Familie und den Sinn der Arbeit.

Vier-Tage-Woche im Test

Um noch mehr Flexibilität zu bieten, testet EY im Sommer im Bereich Versicherungen die Vier-Tage-Woche. Auch die Möglichkeit, 20 Tage im Jahr vom Urlaubsort aus zu arbeiten ("Workation"), wird geschaffen.

Zu den Kunden von EY zählen neben börsenotierten Konzernen vor allem Familienunternehmen, begleitet werden zudem Scale-ups (junge Unternehmen mit gutem Wachstumspotenzial). "Wir haben viele spannende Kunden, aber auch noch weiße Flecken. Unser Ziel ist es, neue Kunden anzugehen und bei den bestehenden das Portfolio auszuweiten", sagt Raninger: Auch hier soll die junge Generation eine Vorreiterrolle einnehmen. Der Österreich-Umsatz lag im Geschäftsjahr 2021/22 (per 30. Juni) bei 176 Millionen Euro. Die endgültigen Zahlen für 2022/23 liegen noch nicht vor. Laut Erich Lehner wird aber mit einem Plus im zweistelligen Prozentbereich gerechnet.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl