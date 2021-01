Die Sehnsucht nach den Kollegen: Was sich Arbeitnehmer von 2021 wünschen

Viele Arbeitnehmer haben das (Ausnahme-)Jahr 2020 dafür genutzt, um sich über ihre Zukunft und darüber, was sie wirklich wollen, Gedanken zu machen.

Im Rahmen der letzten XING-Corona-Befragung wurden Beschäftigte nach ihren Wünschen für das Jahr 2021 gefragt. An der Umfrage beteiligten sich 1308 aktive Mitglieder der Plattform, davon 629 aus Deutschland, 329 aus Österreich und 350 aus der Schweiz.

Weiterbildung auf der Wunschliste ganz oben

Die Wünsche für das Arbeitsjahr 2021 sind divers. Der wichtigste und am häufigsten genannte ist jener nach Weiterentwicklung, mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Befragten gab diesen an. Doch die Wünsche für das heurige Jahr beziehen sich nicht nur auf die Arbeit, auch mehr Zeit mit Familie und mit Freunden steht ganz weit oben auf der Wunschliste der Beschäftigten (42 Prozent).

Je ein Fünftel wünscht sich eine bessere Ausstattung im Homeoffice oder träumt sogar von einem neuen Job im heurigen Jahr. Rund ein Drittel der Arbeitnehmer wünscht sich mehr Zeit mit den Kollegen im Büro. Die österreichischen Arbeitnehmer dürften das soziale Leben im Büro sogar noch mehr vermisst haben als die Deutschen und die Schweizer, wo sich nur etwa ein Viertel der Befragten mehr Zeit mit den Kollegen wünscht.

Dafür ist den deutschen Arbeitnehmern Weiterentwicklung mit rund 62 Prozent noch wichtiger als den Österreichern. Auch der Wunsch nach einem neuen Job ist bei den Beschäftigten in Deutschland (27 Prozent) und der Schweiz (25 Prozent) deutlich stärker ausgeprägt als bei jenen in Österreich (19 Prozent).

Es gibt vieles, was sich Arbeitnehmer für 2021 wünschen. Manches, auf das im letzten Jahr verzichtet werden musste, wird nun erst so richtig geschätzt oder vermisst. Wie eben der direkte Kontakt mit anderen, der Austausch mit den Kollegen oder eine bessere Ausstattung am Arbeitsplatz. Vielleicht haben wir nach der Pandemie mehr Klarheit darüber, was uns wichtig ist, egal ob beruflich oder privat, und vielleicht würdigen wir manche Dinge mehr, wie zum Beispiel persönliche Begegnungen.