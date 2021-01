Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden wird wohl auch 2021 in vielen Unternehmen zum Berufsalltag gehören. Allerdings wirkt sich das mitunter nicht immer positiv auf das Gemeinschaftsgefühl von Teams aus. Hier setzt ein Projekt aus dem IT-Cluster der oö. Standortagentur Business Upper Austria an, aus dem ein Prototyp für ein neues Produkt im Bereich Humanressourcen (HR) hervorging.