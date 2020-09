Coaching-Box hilft, in Krisen auf eigene Ressourcen zurückzugreifen

Wir alle gehen immer wieder durch Krisen, sie sind einfach Teil unseres Lebens", sagt die Linzer Wirtschaftspsychologin Adelheid Stieger-Lietz.

Seit 25 Jahren begleitet sie Führungskräfte, die bewusst Veränderungen in Gang bringen wollen. Nun hat sie ein Selbst-Coaching-Set in ihrem selbst gegründeten Verlag A-StiL heraus gebracht. Es beinhaltet ihren über Jahre gesammelten Schatz an Werkzeugen, um Veränderungen und Krisen bewältigen zu können.

"Sei dein Kraftwerk" ist der Titel des Buches – und auch ihre Botschaft. Denn wir alle können auf unsere eigenen, in uns schlummernden Ressourcen zurückgreifen. Der Inhalt der Box soll zum aktiven Tun anregen. Aus 55 Landschaften und Tierfotos des Salzburger Naturfotografen Robert Haasmann soll ein Kraftbild gewählt werden. Zudem gibt es Checklisten zur Werteanalyse. "Denn bei Krisen findet stets auch ein persönlicher Wertewandel statt", sagt Stieger-Lietz. Bei der täglichen Stimulation sollen elf Motivationskarten zentrale Anhaltspunkte liefern. Sämtliche im Set vorgestellte Methoden hat Stieger-Lietz – quasi als eigene Probandin – selbst intensiv während ihrer Krebserkrankung erfolgreich eingesetzt.

Prominente Unterstützer

Zur Erstpräsentation des Selbst-Coaching-Sets diese Woche im OÖ Kulturquartier kamen auch Coaching-Kunden und langjährige Wegbegleiter von Stieger-Lietz zu Wort. Darunter Musiker Andie Gabauer, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Friseur-Unternehmer Peter Fuchs (Schnittzone, Headdress), Sonja Egger (Kinderfreunde OÖ) und Marketingleiterin Andrea Mikhaeel von Thalia.

Info:

Das hochwertige Selbst-Coaching-Set "Sei dein Kraftwerk" von Adelheid Stiegler-Lietz kostet 278 Euro und ist bei Thalia und im Online-Shop von seideinkraftwerk.at erhältlich.