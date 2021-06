Arbeit oder Studium? Optionen für Maturanten

Er ist da, der große Jubel – viel Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, haben die Maturanten aber nicht: Denn in den kommenden Wochen werden die Weichen für eine künftige Karriere gestellt. Ob Studium, verkürzte Lehre, Freiwilliges Soziales Jahr oder erste Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt – die Möglichkeiten sind vielfältig. Hier ein Überblick über Angebote in Oberösterreich:

Jobs für Berufseinsteiger: Aufgrund ihrer berufspraktischen Ausbildung haben die Absolventen einer Berufsbildenden Höheren Schule (BHS) Vorteile bei der Jobsuche, sagt Petra Destinger, Koordinatorin der Berufsinfozentren des Arbeitsmarktservice (AMS) OÖ. 1584 Stellen, die eine höhere Ausbildung erfordern, waren im Mai beim AMS ausgeschrieben: Betriebe suchten dabei häufig gezielt nach HAK- oder HTL-Absolventen. Generell sei es für Maturanten heute deutlich schwieriger: Arbeitsplätze, etwa im Dienstleistungsbereich, werden heute häufig an Akademiker vergeben. „Je mehr Qualifikationen ein Bewerber hat, umso interessanter ist er für einen potenziellen Arbeitgeber.“

Grundsätzlich sei derzeit die Nachfrage nach IT-Kräften und Personal im Gesundheits- und Pflegewesen hoch: Auch in den Bereichen Personal, Energie, Transport, Handwerk und Bau seien die Jobchancen künftig gut.

Berufe, für die ausschließlich die Matura an einer Allgemeinbildenden Höheren Schule (AHS) ausreichend sei, gebe es kaum noch: Allerdings bieten einige Bereiche die Möglichkeit, berufstätig zu sein und gleichzeitig eine Ausbildung zu absolvieren. Hierzu zählen Jugendarbeit, Justizwachebeamte, Pharmareferenten und Polizisten. Stellen können unter ams.at/ejobroom und ams.at/allejobs gesucht werden.

Duale Akademie: Für Maturanten, die nicht sofort ein Studium anstreben, aber auch für Studierende ohne Abschluss ist die Duale Akademie der Wirtschaftskammer Oberösterreich eine Option. Die Teilnehmer absolvieren eine verkürzte Lehre (zwei bis drei Jahre): 70 Prozent der Ausbildungszeit verbringen die Trainees im Betrieb, 20 Prozent in der Berufsschule, die verbleibende Zeit ist für soziale oder digitale Zukunftskompetenzen reserviert.

Einer der Vorteile: Für die Absolventen gibt es ab dem ersten Tag ein Einstiegsgehalt. Ausbildungen, die auf diesem Weg absolviert werden können, reichen von der Bautechnischen Assistenz über Bankkaufmann/-frau und IT-Systemtechnik bis hin zu Spedition und Kunststofftechnik. 175 Trainees sind derzeit in Ausbildung, für 2022 ist auch die Ausrollung auf ganz Österreich geplant.

Bewerbungen werden von den Ausbildungsbetrieben jederzeit entgegengenommen. Unter jobs.dualeakademie.at sind neben den Ausbildungsbetrieben auch die offenen Stellen zu finden. Apropos Arbeitgeber: Vor allem Flexibilität, ein fixes Grundgehalt und interessante Aufgaben sind den jungen Österreichern wichtig. Das sind Kernergebnisse der Studie „Der ideale Arbeitgeber“ von PwC Österreich aus dieser Woche.

Universitätsstudium: Zahlreiche Maturanten entscheiden sich für ein Studium. Die Linzer Johannes-Kepler-Universität (JKU) hat mehr als 100 Studienrichtungen und Lehrgänge im Angebot.

Abgedeckt werden die Themenbereiche Medizin, Recht, Technik, Engineering, Informatik, Pädagogik, Natur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Für die meisten Studienrichtungen reicht eine Zulassung bis zum 5. September aus. Für einzelne Studienrichtungen, zum Beispiel für die Bachelorstudien Humanmedizin, Internationale Betriebswirtschaftslehre, Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung und Rechtswissenschaften ist ein Aufnahmeverfahren vorgesehen, für die besondere Fristen einzuhalten sind. Alle Infos unter www.jku.at.

Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) und FH für Gesundheitsberufe: Ein praxisnahes akademisches Studium bietet die FH OÖ an vier Standorten: Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg, Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften in Linz, Wirtschaft und Management in Steyr sowie Technik und Angewandte Naturwissenschaften in Wels. 70 Bachelor- und Masterstudiengänge sind derzeit im Angebot. 30 Studiengänge werden berufsbegleitend angeboten.

Interessierte können sich noch bis 30. Juni unter fh-ooe.at/bewerbung bewerben. Gibt es dann noch freie Plätze, können sich Spätentschlossene noch bis 31. August melden. Zeugnisse können auch nachgereicht werden.

In Linz, Ried, Steyr, Vöcklabruck und Wels bietet die FH für Gesundheitsberufe OÖ acht Bachelorlehrgänge an – von Biomedizinischer Analytik über Diätologie und Logopädie bis hin zur Hebamme. Die Plätze variieren zwischen 18 und 340. Für Biomedizinische Analytik, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Radiologietechnologie ist das Bewerberportal noch bis 6. August offen. Alle Infos unter fh-gesundheitsberufe.at/bewerbung.