Ältere Mitarbeiter einstellen? "Der Druck ist wohl noch nicht hoch genug"

Der Arbeitskräftemangel ist in einem Großteil der heimischen Betriebe eines der dominierenden Themen. Ein Potenzial, das es hier noch zu heben gilt, sind Arbeitnehmer, die älter sind (55 plus). Diese Bevölkerungsgruppe wächst aufgrund der demographischen Gegebenheiten zwar stark, spielt bei der Personalplanung in vielen Unternehmen dennoch keine Rolle.