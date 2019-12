Karriere-Sprung für Uniqa-Landesdirektor

Der bisherige Landesdirektor der Uniqa-Versicherung, Hans Christian Schwarz (48), wechselt mit 1. Jänner 2020 in den Vorstandsbereich der Uniqa-Gruppe nach Wien. Er wird dort die Leitung "Retail für Österreich" übernehmen. Sein Nachfolger als Landesdirektor wird Alexander Schinnerl (37). Das teilte das Unternehmen gestern mit.

Schwarz blickt auf eine langjährige Karriere in der Versicherungswirtschaft zurück. Der gebürtige Vöcklabrucker studierte Handelswissenschaften und begann seine Laufbahn im Uniqa-Konzern vor 14 Jahren. 2016 wurde er zum Landesdirektor in Oberösterreich bestellt. In unserem Bundesland ist die Uniqa mit einem Marktanteil von 18,8 Prozent Marktführer. Zum Jahresende lag das verrechnete Prämienvolumen bei rund 471 Millionen Euro. 604 Mitarbeiter und Partner betreuen an insgesamt 59 Standorten mehr als 442.000 Kunden.

Schinnerl trat im August 1997 als Lehrling in die heutige Uniqa Oberösterreich ein. Nach Abschluss der Lehre mit ausgezeichnetem Erfolg war er zu Beginn im Innendienst und später als Maklerbetreuer tätig, eher er im April 2008 Regionalleiter im Maklervertrieb wurde. Im April 2015 wechselte er dann in den Exklusivvertrieb und leitete seither die Regionalleitung Nord. "Ich bin stolz und dankbar für das Vertrauen, das mir mit dieser neuen Aufgabe entgegengebracht wird", wird Schinnerl in der Aussendung zitiert. Der künftige Uniqa-Landesdirektor ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von zwei und vier Jahren.

