Karl-Heinz Grasser: Schluss des Beweisverfahrens

Richterin Marion Hohenecker hat am Dienstag im Grasser-Prozess zahlreiche Anträge der Verteidiger abgewiesen und unter anderem festgehalten, dass es im Großen Schwurgerichtssaal weder eine Überwachung der Telekommunikation noch einen Lauschangriff gegeben habe - wie von den Vertretern des Erstangeklagten Ex-Finanzministers Karl-Heinz Grasser behauptet.

> Abgewiesen wurde per Beschluss des Schöffensenats auch die Ladung weiterer Zeugen, da diese nichts mehr zur Wahrheitsfindung im Prozess beitragen würden.

> Ebenfalls abgewiesen wurde der Einspruch gegen die Sitzordnung, hier haben sich die Verteidiger und Angeklagten gegenüber der Staatsanwaltschaft benachteiligt gefühlt, weil sie im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts nicht "auf Augenhöhe" mit Richtern, Schöffen und Staatsanwälten sitzen, sondern etwas niedriger.

> Keinen Erfolg hatten die Angeklagtenvertreter auch mit ihrer Forderung, das Tickern der Medien während des Prozesses einzustellen.

Nach den Ausführungen der Richterin kam der Angeklagte Gerald Toifl, ehemaliger Rechtsvertreter des Angeklagten Ex-FPÖ-Generalsekretärs Walter Meischberger, zu Wort. Zur Causa Linzer Terminal Tower habe er kaum Kenntnisse gehabt, in der Causa Buwog sei es komplex. Das Konto "Natalie", auf dem ein Teil der Buwog-Provision gelandet war, sei kein Konto von Grasser. Das sei hier in der Hauptverhandlung nicht einmal ein Thema gewesen, so Toifl. Auch beim Konto "Walter", das in der Hauptverhandlung mit einer Nummer bezeichnet wurde, sehe er dafür keine Hinweise.

Schwieriger sei es beim Konto "Karin", das die Behörden dem angeklagten Immobilienmakler Ernst Karl Plech zurechnen. Plech hatte das Konto eröffnet und war darauf - wie seine Frau und sein Sohn - zeichnungsberechtigt. Laut Meischberger und Plech gehört das Geld darauf aber Meischberger. Er habe keinen Anlass gehabt, den beiden nicht zu glauben, sagte Toifl, daher habe er das auch in der Selbstanzeige von Meischberger so hineingeschrieben.

Entschieden dementierte Toifl aber die Angaben von Plech im Ermittlungsverfahren, der dort ausgesagt hatte, dass die Immobilieninvestmentvereinbarung zwischen ihm und Meischberger erst im Jahr 2009, nach dem Bekanntwerden der Buwog-Provision, in der Kanzlei von Toifl und anderen verfasst worden sei. Laut Plech wurde damals verschriftlicht, was er mündlich zuvor mit Meischberger vereinbart habe. Toifl wies das zurück, er habe "nichts gefälscht".

Toifl erklärte auch, dass er in einer Nachricht, wonach er im Herbst 2009 die Nacht mit Grasser verbracht habe, nicht gemeint habe, mit Grasser persönlich. Denn dieser sei damals laut dem Bewegungsprofil, das die Staatsanwaltschaft verfasst habe, von Graz nach Ägypten geflogen. "Wenn er geflogen ist, kann er nicht auf der Tuchlauben gewesen sein", so der frühere Anwalt.

Schluss des Beweisverfahrens

Die Richterin verkündete anschließend den Beschluss auf "Schluss des Beweisverfahrens".

Nach der Erklärung von Toifl starten nun - nach einer Mittagspause - die Plädoyers, beginnend mit den beiden Oberstaatsanwälten Alexander Marchart und Gerald Denk. Es folgen die Vertreterin der Republik Österreich, Marlies Schefer für die Finanzprokuratur, die Privatbeteiligtenvertreter der CA Immo, Johannes Lehner, und der Immofinanz, Georg Jünger, sowie der Telekom Austria. Dann kommen die Anwälte der Angeklagten zu Wort. Zuerst wird der Anwalt des Erstangeklagten Grasser, Manfred Ainedter, das Wort ergreifen, anschließend Grasser-Co-Anwalt Norbert Wess.

Ein Hauch von Wörthersee im Grauen Haus

"Halt, Ihren Namen bitte" - schallte es dieser Tage Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser beim routinierten Betreten des Großen Schwurgerichtssaal entgegen. Der einstige "Schwiegersohn der Nation" und Star der ÖVP/FPÖ-Regierung unter Wolfgang Schüssel, leicht angegraut in den 50ern angekommen, war der jungen Frau bei der Eingangskontrolle nicht bekannt. Er war in ihrem Alter, als seine steile Karriere begann.

Der Klagenfurter Sohn einer Autohändler-Familie maturierte mit Auszeichnung und studierte anschließend an der Universität Klagenfurt Angewandte Betriebswirtschaft. Mit nur 25 Jahren zog er in die Kärntner Landesregierung ein, sein Förderer war der mittlerweile verstorbene Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider. Mit 31 machte ihn Bundeskanzler Schüssel zum Finanzminister, mit 33 Jahren kehrte Grasser der Politik den Rücken - um in der Privatwirtschaft seinen Erfolgslauf fortzusetzen.

Doch da gab es schon Flecken auf seiner "blütenweißen Weste" - die zu zahlreiche Ermittlungen der Justiz in Richtung Korruption führten, begleitet von intensiver medialer Berichterstattung. Grasser tingelte von Interview zu Interview um mit seiner eloquenten und rhetorisch perfekten Art seine Unschuld zu beteuern - siehe "blütenweiße Weste". Unterstützt vom wortgewaltigen Rechtsanwalt Manfred Ainedter konnte er einige juristische Erfolge feiern, übrig blieben - nach zahlreichen Einsprüchen - die Causen Buwog und Terminal Tower Linz.

Als am 12. Dezember 2017 die junge Richterin Marion Hohenecker die Hauptverhandlung im Wiener Straflandesgericht eröffnete, sah sie sich sofort einem Hagel an Anwürfen ausgesetzt - wegen Grasser-kritischen Tweets ihres Ehemannes. Grasser hielt sich dabei zurück, die heftigen Attacken ließ er seine Anwälte reiten. Inzwischen verteilt der Ex-Minister auch gerne Lob für die Prozessführung durch "Frau Rat".

In den Pausen im "Raucher-Hof" des Landesgerichts "schnorrt" sich Grasser schon mal eine Zigarillo vom mitangeklagten Trauzeugen Walter Meischberger, ab und zu gibt es statt Red Bull ein alkoholfreies Bier. Man fühlt sich kurz zurückversetzt an die Goldenen Zeiten am Wörthersee - hervorragend gelaunte "Burschen" in ihren besten Lebensjahren, schlank und rank, braungebrannt mit wallendem Haar.

Im Gerichtssaal ist Grasser der akribischer Arbeiter, ständig mit Leuchtstiften am Durcharbeiten der Akten. Und er ist ein "Steher" - genauestens achtet er darauf, dass er erst auf der Anklagebank Platz nimmt, wenn die Fotografen des Saales verwiesen wurden. Zu den rund 160 Gerichtsterminen bisher reiste der Ex-Minister aus Kitzbühl (Tirol) an, übernachten soll er im Hotel "Sacher" seines Ex-Kabinettchefs und Freundes Matthias Winkler.

Er habe keinen Arbeitgeber, kein Auto und kein Haus, beschrieb Grasser auf Nachfrage von Richterin Hohenecker zu Prozessbeginn seine finanzielle Situation. Zu seinen Vermögenswerten wollte er keine Auskunft geben. Die beiden Oberstaatsanwälte bekommen regelmäßig ein "ich entschlage mich der Aussage" zu hören. Denn diese würden hart an der Grenze des Legalen operieren und Lügen verbreiten, meint Grasser. Fragen von "Frau Rat" beantwort er hingegen "sehr gerne".

Privat hat Grasser (51) sein Glück mit der Swarovski-Millionenerbin Fiona Pacifico Griffini gefunden, gemeinsam haben sie eine Tochter. In den Gerichtssaal hat ihn seine Gattin noch nicht begleitet, aber im Promi-Skiort Kitzbühl, wo sie einen ehemaligen Bergbauernhof bewohnen, sind sie Teil der Seitenblicke-Gesellschaft.

