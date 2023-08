Johannes Furtner hat in seinem Wohnhaus eine Werkstatt eingerichtet.

Seit 1971, also mehr als 50 Jahre, durchgehend berufstätig zu sein, können nicht viele Menschen von sich behaupten: Auf Johannes Furtner trifft dies aber zu. Der Uhrmacher aus Leidenschaft hat nach der Absolvierung der Fachschule mit seinem Bruder zwei Juwelier- und Uhrengeschäfte in Steyr und Linz geführt, die Eltern waren bereits in der Branche tätig.