Kapitalherabsetzung bei BAWAG nach Aktienrückkauf

Nach dem Abschluss eines Aktienrückkaufs Mitte Dezember hat die BAWAG ihr Grundkapital durch Einziehung von 3,9 Mio. Aktien von 82,5 Mio. Aktien auf 78,6 Mio. Anteilsscheine reduziert. Das teilte die Bank am Mittwochabend in einer Aussendung mit. Die Umsetzung dieser Kapitalherabsetzung erfolge am Donnerstag an der Wiener Börse.

