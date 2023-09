"Kanzlermacher" Maderthaner: "Der Schlüssel liegt in der Eigenartigkeit"

Die beste Investition in seinem Leben sei eine Kaffeemaschine samt Kaffeeservice um 700 Euro gewesen, sagte Philipp Maderthaner bei seinem Vortrag auf der Bühne im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien - und löste damit beim Publikum Stirnrunzeln und Schmunzeln aus. "Damit habe ich zu Beginn meiner Unternehmerkarriere Kunden zu Gesprächen in meinem Untermietbüro empfangen, und das hat sie beeindruckt."

Seit 20 Jahren ist Maderthaner als Unternehmer, Kommunikationsberater und Investor tätig. Der Niederösterreicher gilt als "Kanzlermacher" hinter Ex-VP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, er zeichnete für dessen Wahlkampfkampagne 2017 hauptverantwortlich.

Politisch äußerte sich Maderthaner in Linz nicht. Stattdessen ging er auf die Gründe für die wirtschaftlichen Erfolge großer Unternehmen und Marken ein und gab den Zuhörern Ratschläge mit auf den Weg.

Seine zentrale Botschaft: "Der Schlüssel liegt in der Eigenartigkeit." Das lebten Unternehmer wie Chocolatier Josef Zotter oder Bäcker wie Josef Weghaupt ("Joseph Brot") vor. "Josef Zotter hat nicht die Schokolade erfunden, aber er löst bei den Kunden Emotionen und Überraschungen aus", sagte Maderthaner. Kreationen wie eine Blut- oder eine Hanfschokolade wirkten auf den ersten Blick eigenartig, machten Kunden jedoch neugierig. Und bei "Joseph Brot" trete Eigentümer Josef Weghaupt überzeugend und selbstbewusst auf, ihm gelinge es, Überzeugung und Emotionen bei den Kunden zu wecken, sagte Maderthaner.

Er habe in den vergangenen Jahren drei Beobachtungen gemacht, so Maderthaner. Erstens würden die Ansprüche von Kunden und Mitarbeitern immer höher, zweitens werde es für Unternehmen schwieriger, sich im internationalen Wettbewerb zu differenzieren, und drittens werde der Kuchen, den es zu verteilen gelte, immer kleiner.

Nicht Produkte, sondern Emotionen

Maderthaner sagte, es habe schon seinen Grund, warum sehr erfolgreiche Menschen gegen den Strom schwämmen. Große Firmen wie McDonald‘s oder Starbucks verkauften nicht nur Produkte, sondern Marken und Emotionen. Den Weg dorthin zu schaffen, sei schwierig, weil sich Menschen am Anfang nicht für Produkte oder Angebote anderer Firmen interessierten, sondern in erster Linie für sich selbst, sagte Maderthaner. Begeisterung könne man aber nicht kaufen, man müsse sie sich mit Hingabe und Einzigartigkeit erarbeiten.

Den überwiegend jungen Menschen im Publikum gab Maderthaner mit auf den Weg, die Welt der sozialen Medien nicht zu wichtig zu nehmen. Dies sei nicht die Realität, denn dort würden häufig nur geschönte Inhalte gezeigt. "Wenn man 30 Minuten in der Früh auf Instagram verbringt, ist das der beste Weg in die Depression."

