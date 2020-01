Kanzlei EY Law eröffnet Büro in Linz

Zu Jahresbeginn hat die Kanzlei eine Niederlassung in Linz eröffnet. Das teilte EY gestern, Mittwoch, in einer Aussendung mit.

Leiter des Linzer Büros ist Christian Gusenbauer. Der 34-Jährige aus dem Bezirk Freistadt ist auf Gesellschafts- Unternehmens-, Immobilienrecht und Unternehmensfusionen spezialisiert.

EY Law wurde 2012 rund um den Rechtsanwalt Mario Gall gegründet. 35 Juristen sind in Niederlassungen in Wien und Salzburg in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts tätig. Weltweit sind im Netzwerk von EY Law 2400 Anwälte beschäftigt.

