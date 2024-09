Kanalsanierungsfirma Quabus aus Steyregg: In zehn Jahren von null auf 19 Millionen Euro

In Österreich hat Quabus neben Steyregg drei weitere Betriebsstätten in Wien, Zeltweg und Spittal an der Drau. Im April 2023 starteten drei internationale Tochterunternehmen in Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Seitdem entwickelt sich die Gesamtauftragslage laut Quabus sehr gut.