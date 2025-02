Kampf gegen Einwegplastik: EU-Verordnung in Kraft

Laut der Europäischen Union machen Verpackungen 40 Prozent des verbrauchten Plastiks in den Mitgliedstaaten aus. Mit der Verpackungsverordnung (PPWR), die heute in Kraft tritt, will die Union den Kampf gegen Einwegplastik intensivieren. Die Mitgliedstaaten haben nun 18 Monate Zeit, die Verordnung in nationales Recht zu integrieren, ab dem 12. August 2026 gilt sie dann offiziell. Die neue Verordnung ersetzt eine alte Regelung, die 1994 verabschiedet wurde.