Kammer-Wahl: Architekten und Ingenieure pokern

Wer wird die Kammer der Architekten und Ingenieure für Oberösterreich und Salzburg in den nächsten vier Jahren führen? Am 22. Juni entscheidet darüber der Vorstand. Präsident Rudolf Wernly tritt nicht mehr an. Die Ziviltechnikerkammer hat 1250 Mitglieder, davon 700 in Oberösterreich.