Kalte Progression: "Aus ist richtig, aber es braucht mehr"

Dass Steuerstufen zum Großteil automatisch an die Inflation angepasst werden, sei angesichts der Teuerungsrate unerlässlich.

Kucsera zufolge müsse die Regierung aber noch an "weiteren Steuerschrauben" drehen, auch wegen sinkender Haushaltsbudgets infolge steigender Energiepreise. Nötig seien gezielte Hilfen, kein Gießkannenprinzip. Europaweit werde der Faktor Arbeit nur in Belgien und in Deutschland stärker steuerlich belastet als bei uns.

Wer 50.000 Euro brutto im Jahr verdient, zählt laut Agenda Austria zum obersten Viertel der Einkommensbezieher in Österreich. Diese Gruppe bezahlt drei Viertel der Lohnsteuer. Mit rund 70.000 Euro brutto gehört man zu den Top-10 der Einkommensbezieher. Diese zahlen mehr als die Hälfte der gesamten Lohnsteuer. (rom)

