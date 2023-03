Neue Stromleitung: 220-kV-Ring im oö. Zentralraum darf gebaut werden

Der 220-kV-Versorgungsring im Zentralraum ist somit „umweltverträglich und zulässig“. Das bestehende 110-kV-Netz, das in Teilen mehr als 70 Jahre alt ist, genüge den Anforderungen nicht mehr. Die Projektbetreiber Austrian Power Grid (APG), Netz OÖ und Linz Netz bestätigten eine professionelle Abwicklung und sehen einen wichtigen Beitrag für die Energiewende. Der Bescheid zeige, dass es durch die neuen und zu ersetzenden Stromleitungen weder bezüglich Naturschutz noch Elektrosmog negative Auswirkungen gebe.

650 Millionen Euro werden investiert, etliche Gemeinden sind betroffen (Linz, St. Florian, Ernsthofen, Enns, Asten), mehr als 80 Kilometer Stromleitungen werden neu oder als Ersatz gezogen, überwiegend auf bestehenden Trassen und oberirdisch. Neue Umspannwerke müssen dafür nicht gebaut werden, bestehende werden umgebaut. Umweltlandesrat Kaineder dankte den Prüfern, dass diese eigens eingerichtete Verfahrens-„Überholspur in Lichtgeschwindigkeit“ funktioniert habe. Nur so könne die voestalpine in Zukunft Stahl klimaneutral mit ausreichend grünem Strom erzeugen. „Das elektrische Herz Oberösterreichs wird erneuert, das bedeutet für Generationen Energiesicherheit.“

Hier sehen Sie die genaue Trassenführung. Teilweise werden Leitungen von 110 kV auf 220 kV auf bereits dafür ausgelegten Leitungsabschnitten sowie Aus- und Umbauarbeiten in insgesamt acht Umspannwerken durchgeführt, so die Projektbetreiber. Der Baustart ist 2024 geplant. Die Inbetriebnahme erfolgt schrittweise ab 2026 bis 2030. Gerhard Christiner, technischer Vorstand APG: „Der positive UVP-Bescheid ist die Initialzündung für die Versorgung des Zentralraums Oberösterreich mit nachhaltiger Energie. Dieses Projekt ermöglicht die Entwicklung und Dekarbonisierung des Wirtschaftsstandorts und schafft die Voraussetzung für den Zugang zu preisgünstigem Strom."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper